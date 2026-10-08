В России неожиданно подешевел самый доступный кроссовер суббренда Chery
Кроссовер Soueast S06, который числится самым доступным в линейке принадлежащей Chery марки, в октябре стал в России дешевле. Базовые цены обеих комплектаций упали на 70 тыс. рублей, то есть на 2,0-2,3%. Правда, у полноприводной версии одновременно срезали размер прямой выгоды.
Всего на нашем рынке S06 предлагают в двух исполнениях: переднеприводном «Престиж 2WD» и полноприводном «Престиж AWD». Прямая выгода для первой комплектации осталась прежней – 180 тыс. рублей. А вот для второй ее уменьшили до 150 тыс.
Что это дает на практике? Переднеприводный вариант подешевел ровно на те самые 70 тыс. и с учетом скидки стоит 2 849 000 рублей. Полноприводному повезло меньше: из-за сокращения выгоды он стал доступнее всего на 40 тыс., так что с дисконтом его цена – 3 259 900 рублей.
Начинка здесь зависит от типа привода. Переднеприводным машинам положена 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 147 л. с., которая работает в паре с 6-ступенчатым роботом.
Под капотом версии «Престиж AWD» стоит 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 186 л. с., а передает момент восьмиступенчатый гидромеханический автомат.
Кстати, прайс на S06 в России переписывали уже в сентябре. Тогда из-за сокращения прямой скидки цены с ее учетом прибавили по 70 тыс. рублей – причем сразу у обеих комплектаций.
О другом кроссовере с адекватной ценой для России «За рулем» уже рассказывал.
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