Китайские марки могут попасть под санкции за прокси-бренды в России

США и ЕС могут ввести санкции против китайских брендов, переименовавшихся в РФ

Китайские автобренды, которые в России обзавелись новыми названиями – своего рода прокси-марками, рискуют попасть под ограничения со стороны США и европейских государств. Об этом рассказал Олег Мосеев, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Американцы могут наложить санкции на какую-либо из китайских автокомпаний (переименовавшихся в РФ), им для этого даже поводов никаких не надо, и искать какие-то взаимосвязи не надо. Китайские автокомпании отчасти рискуют, мы же видим, что они долго смотрели на российский авторынок. Сейчас мы видим, что, например, Lixiang и другие автокомпании смотрят на наш рынок более активно. Это говорит о том, что, скорее всего, со стороны руководства КНР получен знак – “в случае чего компании будут защищены”. Да, у них под угрозой риска – потеря европейского рынка, поэтому мы видим, что тот же BYD, который активно развивается в Европе, в Россию не идет ни под каким соусом», – рассказал Мосеев.

Разрешение на выход в ту или иную страну китайские производители получают у руководства КНР – без этого шага там ничего не решается, отметил автоэксперт.

А вот на американский рынок китайских компаний фактически не пускают. По всему миру они развиваются довольно бойко, но в США их присутствия почти нет, подчеркнул Мосеев.

Полностью или частично под российское торговое брендирование уже перешли либо находятся в процессе, в частности, концерны Chery, Geely, Changan, Dongfeng, JAC и Foton.

Вся техническая документация, согласно новой схеме локализации, передается – значит, модели, которые продаются сейчас, продолжат выпускать и дальше. Существенных рисков для потребителей Мосеев не ожидает.

О том, как китайские бренды то приходят, то уходят с российского рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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