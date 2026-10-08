Geely прекратила поставки в Россию трех своих моделей

Компания Geely перестала поставлять в РФ три модели — их заменила Volga

Прежние хиты Geely, кроссоверы Monjaro и Atlas, а также седан Preface по официальным каналам в Россию более не поставляются.

«Geely и Volga друг от друга независимы – у каждого свои цели, свой бизнес. Мы это не обсуждаем, но импорт Monjaro, Atlas и Preface уже прекращен. У нас уже нет возможности заказать эти машины в Китае», – рассказал заместитель генерального директора представительства китайской марки Алексей Марков.

Напомним, с июня 2026 года в России продаются модели Volga – K50, K40 и C50, которые выпускаются в Нижнем Новгороде и являются адаптированными аналогами, соответственно, Geely Monjaro, Atlas и Preface.

При этом Марков заверил, что мрачные перспективы бренду Geely не грозят: в модельном ряду остаются модели с ДВС (Cityray, Coolray, Okavango) и гибридными силовыми установками – EX5 EM-i и EX5 EM-R. А в 2027 году намечается целый ряд российских премьер.

Ранее «За рулем» рассказывал о планах Geely в России на следующий год.