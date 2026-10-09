Перевозчики назвали главные проблемы с обновлением автопарка

Таксопарки рассказали о зависимости от заемных средств для покупки авто

Дорогое финансирование – далеко не единственная головная боль таксопарков. К нему добавляются пересмотр условий лизинга и сложности с возвратом автомобилей, а все вместе это тормозит обновление парка. Именно такую картину описали в общественном совете по развитию такси.

Оценку положения дел в отрасли там сделали по итогам первого полугодия 2026 года, а 8 октября о выводах узнали «Известия». Данные собирали через опрос: в нем поучаствовали 180 перевозчиков из 43 регионов России.

У 80,6% опрошенных таксопарков есть автомобили, приобретенные с использованием заемных средств. При этом 65,6% перевозчиков используют лизинг, еще 15% - кредит. Только 19,4% респондентов сообщили, что не имеют долговых обязательств по автомобилям. Таким образом, четыре из пяти опрошенных таксопарков зависят от стоимости заемного капитала, отмечается в исследовании.

«В нынешних экономических условиях эта зависимость становится особенно чувствительной. На 8 октября 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 14% годовых. Высокая стоимость денег отражается и на условиях финансирования обновления автопарка», - заявили в совете такси.

В опросе перевозчики назвали ориентировочную стоимость лизингового финансирования новых автомобилей в диапазоне примерно 14–27% в зависимости от срока договора, размера аванса, объема закупки, финансового состояния компании и участия в специальных программах. Перевозчики при этом обратили внимание, что номинальная ставка не всегда дает полное представление о фактическом удорожании автомобиля за весь срок договора.

Другим фактором риска остаются договоры с плавающей ставкой. По словам участников опроса, некоторые лизинговые компании предлагают как фиксированные условия, так и ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России. Перевозчики также сообщили о случаях, когда стоимость финансирования по уже действующим договорам пересматривалась в сторону увеличения. При последующем снижении ключевой ставки обратного пересчета платежей часть опрошенных парков не увидела.

«Для бизнеса такси подобные изменения особенно чувствительны. Автомобиль является основным производственным активом перевозчика, а увеличение ежемесячного платежа напрямую влияет на рентабельность конкретного автомобиля. Если одновременно растут расходы на обслуживание, страхование и топливо, дополнительная финансовая нагрузка может сделать эксплуатацию автомобиля экономически нецелесообразной», - указали представители совета.

Опрос показал и случаи, когда таксопарки принимали решение досрочно вернуть автомобили лизинговой компании. При этом отдельные перевозчики столкнулись со сложностями при расторжении договоров и окончательном расчете обязательств.

«Мы вернули 20 автомобилей, по которым около двух с половиной лет вносили платежи. После возврата был рассчитан значительный остаток задолженности, который сейчас оспариваем. Сам процесс согласования возврата может занимать несколько месяцев, а финансовые обязательства в этот период сохраняются», - приводится в отчете заявление одного из таксопарков.

Если приобретение нового автомобиля возможно преимущественно с помощью заемных средств, то стоимость такого финансирования становится одним из ключевых факторов деятельности перевозчиков, что подтверждается ответами участников рынка на вопрос о мерах, необходимых для дальнейшего развития. На первое место перевозчики поставили расширение перечня машин, доступных для работы в такси — 74,4% респондентов. На втором месте оказалось субсидирование лизинга и кредитования на приобретение локализованных авто — 68,3%.

«Таким образом, для перевозчиков проблема обновления автопарка сегодня состоит сразу из двух взаимосвязанных элементов - доступности подходящих автомобилей и доступности финансирования для их приобретения. Расширение модельного ряда без финансовых инструментов не решает проблему высокой стоимости обновления парка, а субсидирование при ограниченном выборе автомобилей также не обеспечивает необходимой гибкости для бизнеса», - подытожили авторы исследования.

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