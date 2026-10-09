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КАМАЗ заключил крупный контракт на поставку грузовиков за рубеж

КАМАЗ подписал контракт на поставку грузовиков в Мали

В Бамако КАМАЗ и компания из Республики Мали заключили крупный контракт на поставку транспортных средств. Договор оформлен в рамках межправительственного соглашения двух стран, о чем российский автопроизводитель сообщил на своем официальном сайте.

Расчет здесь простой: африканской стране нужен более мощный транспорт и логистика, и сделка как раз призвана этот потенциал нарастить.

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Только поставками техники дело не ограничивается. В столице Мали собираются открыть мастерские, где автомобили будут ремонтировать и обслуживать. Т акже обсуждается вопрос по сборке грузовиков в стране.

Стороны также обсудили поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов в Казани.

Ранее «За рулем» рассказывал , что новые Kia Sportage предлагаются в России с ценами от 3,3 млн рублей.

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Источник:  Минтранс
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