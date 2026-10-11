Доля альтернативного импорта в РФ достигла максимального значения

Эксперт Целиков: доля альтернативного импорта новых авто в РФ достигла рекорда

В сентябре 2026 года доля автомобилей, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, достигла рекордных 66% от общего объема импорта новых легковых машин. Об этом в своем Telegram-канале 8 октября рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Независимые дилеры и физлица привезли 22,2 тыс. автомобилей из 32,6 тыс. импортированных за месяц. На официальных дистрибуторов в сентябре пришлось лишь 10,4 тыс. автомобилей. Объем поставок через независимые каналы более чем вдвое превысил импорт официальных представителей брендов.

«Это связано с тем, что всё больше автомобилей производится внутри страны, а официальные импортеры везут всё меньше и меньше», - объяснил эксперт. За первые девять месяцев 2026 года на альтернативные поставки пришелся 51% всего импорта новых легковых автомобилей. Для сравнения, годом ранее доля альтернативного импорта составляла 43%, а в 2024-м была ниже 20%.

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