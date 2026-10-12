Бензиновый пикап Foton Tunland V9 стал доступнее в России: подробности

Скидка на бензиновый Foton Tunland V9 выросла до 400 тыс. рублей в РФ

Бензиновая модификация китайского пикапа Foton Tunland V9 в России стала доступнее – правда, речь не о базовом ценнике, а о скидке. По программе поддержки продаж дисконт вырос на 100 тыс. рублей и достиг 400 тыс.

Заметнее всего выгода оказалась для комплектации «Эмоция», которая пришла на российский рынок весной. С учетом увеличенного дисконта ее цена – 5 050 000 рублей. Дизельный «Престиж» обойдется на 200 тыс. дороже, то есть в 5 250 000 рублей, хотя скидка на него осталась на прежнем уровне – 300 тыс. рублей. Базовые ценники, кстати, не двигались: 5,45 млн рублей за бензиновую версию и 5,55 млн – за дизельную.

Под капотом бензиновой «Эмоции» – двухлитровая турбочетверка экологического класса «Евро-6». Отдача мотора составляет 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат, а привод полный, с муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Дизельный Tunland V9 в исполнении «Престиж» оснастили 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем на 159 л. с. и 410 Нм. В паре с ним трудится 48-вольтовый электромотор, добавляющий еще 60 Нм крутящего момента. Коробка передач – тот же восьмиступенчатый автомат, привод – полный.

Foton Tunland V9

Вообще, прайс-лист Foton Tunland V9 переписывают уже второй раз за месяц. До этого российский дистрибьютор бренда, наоборот, урезал прямые скидки – на 100-400 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

О других китайских новинках, которые вот-вот доберутся до российских дилеров, «За рулем» уже рассказывал.

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