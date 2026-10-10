Доставка куда угодно! Запущена новая версия полноприводного Садко 9

Горьковский автозавод начал производство изотермических фургонов на базе Садко 9

Подразделение ПСТ («Производство спецтехники») Горьковского автозавода освоило серийное производство изотермических фургонов на шасси повышенной проходимости Садко 9.

Машина предназначена для доставки продуктов питания в отдаленные населенные пункты, путь к которым может пролегать через размытые проселочные дороги или снежные заторы. У машины дизель ЯМЗ-534 на 169 л.с. и 662 Нм, полный привод с понижайкой, усиленный задний мост, дорожный посвет 315 мм, большие углы въезда и съезда, односкатные колеса и бескамерные шины 315/80R22.5

Кузов-фургон делается по бескаркасной технологии из сэндвич-панелей, которые заполнены экструдированным пенополистиролом толщиной 80 мм. Снаружи и внутри фургон облицован армированным пластиком, а уголки и отбортовка – из алюминиевого профиля. Стальные трубы в основании кузова перед окраской проходят катафорезное грунтование.

Габариты фургона – 4600/2400/2400 мм, а вместимость – около 22 кубометров. На боковых стенках – такелажные рейки. При необходимости машину можно переоборудовать в рефрижератор: в передней стенке и крыше фургона есть закладные для монтажа холодильно-обогревательной установки.

О комфорте водителя тоже позаботились: подрессоренное обогреваемое сиденье, круиз-контроль, горный тормоз, электростеклоподъемники. Опционально доступны кондиционер, мультируль, предпусковой подогреватель, тахограф и противотуманки. Конфигурировать каждую конкретную машину производитель готов строго под потребности клиента.

Ранее «За рулем» рассказал о другом интересном – « энергетическом» – варианте Садко 9.