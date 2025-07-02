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Для самых суровых условий: новый отечественный внедорожник уже в продаже

Полноприводный ГАЗ Садко 9 грузоподъемностью 5 тонн стоит от 6,3 млн рублей

В России начались продажи полноприводника ГАЗ Садко 9.

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Его стартовая цена составляет 6,3 млн рублей. Машина стала продолжением линейки Садко Next. Ключевая особенность – увеличенная до 9 т полная масса и выросшая до 5,2 т грузоподъемность.

Дизель ЯМЗ534 объемом 4,4 л развивает 169 л.с. Он работает с 5ступенчатой механической коробкой передач и раздаткой с понижающим рядом, которая управляется электропневматическими приводами. Грузовик преодолевает подъемы крутизной до 60%. Шины размерности 315/80 R22,5.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Клиренс достигает 315 мм, задний мост усилен. Для улучшения плавности хода и поддержания уровня кузова на постоянном уровне на задней оси установлена пневматическая подвеска.

ГАЗ Садко 9
ГАЗ Садко 9

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Садко 9 можно заказать с колесной базой на 3770 или 4515 мм. Кабина – одно- или двухрядная. Для «девятки» доступны все надстройки, предлагающиеся для Садко Next и Газона Next.

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Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4827
02.07.2025 
Фото:
«За рулем»
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