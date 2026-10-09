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Этой категории граждан предложили дать право на бесплатную автошколу

ОП: бесплатное обучение в автошколах отцов дошкольников повысит мобильность семей

В Общественной палате России предложили предоставить отцам, которые воспитывают детей дошкольного возраста, возможность учиться в автошколе бесплатно или со скидкой. С такой инициативой выступил глава комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

По его словам, после рождения ребенка у мужчин появляются новые обязанности перед семьей, и вопрос мобильности становится особенно важным. Право на льготное обучение вождению помогло бы отцам быстрее решать повседневные задачи и активнее участвовать в заботе о детях.

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Рыбальченко уточнил, что на первом этапе такую меру логично распространить на семьи, где появился второй или последующий ребенок. Именно в этот период родители нередко сталкиваются с кредитами и растущими расходами, поэтому дополнительная поддержка особенно востребована.

Инициатива перекликается с опытом Кузбасса, где местное отделение Народного фронта запустило бесплатное обучение вождению для многодетных матерей. Этот регион стал одним из первых, кто реализовал подобный проект.

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Источник:  ТАСС
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