Этой категории граждан предложили дать право на бесплатную автошколу
В Общественной палате России предложили предоставить отцам, которые воспитывают детей дошкольного возраста, возможность учиться в автошколе бесплатно или со скидкой. С такой инициативой выступил глава комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.
По его словам, после рождения ребенка у мужчин появляются новые обязанности перед семьей, и вопрос мобильности становится особенно важным. Право на льготное обучение вождению помогло бы отцам быстрее решать повседневные задачи и активнее участвовать в заботе о детях.
Рыбальченко уточнил, что на первом этапе такую меру логично распространить на семьи, где появился второй или последующий ребенок. Именно в этот период родители нередко сталкиваются с кредитами и растущими расходами, поэтому дополнительная поддержка особенно востребована.
Инициатива перекликается с опытом Кузбасса, где местное отделение Народного фронта запустило бесплатное обучение вождению для многодетных матерей. Этот регион стал одним из первых, кто реализовал подобный проект.
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