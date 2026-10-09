Новый кроссовер Renault рассекретили незадолго до премьеры: подробности о машине

Renault 4 E-Tech получит моторы на 120 и 150 сил и запас хода до 415 км

На Парижском автосалоне Renault намерена показать обновленный 4 E-Tech. Вот только дожидаться официальной презентации не стали – ключевые подробности кроссовера раскрыли заранее.

Снаружи перемены минимальны: переработали зеркала и нижний обтекатель кузова. Французская марка уверяет, что благодаря этим правкам компактный кроссовер стал дальнобойнее.

Renault 4 E-Tech

На старте покупателям предложат версии с электромоторами на 120 и 150 л.с. Первый агрегат работает в паре с батареей на 40 кВтч, второй – на 52 кВтч.

Запас хода у них составляет 310 и 415 км соответственно. Ближе к концу года в Европе появится и базовый Renault 4: 110-сильный двигатель плюс аккумулятор на 37 кВтч, чего хватает на 305 км без подзарядки.

Renault 4 E-Tech

Уже в начальной комплектации – 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, камера заднего вида, парктроники и 7-дюймовая цифровая приборная панель. Дороже – вентилируемая платформа для беспроводной зарядки, система кругового обзора, ассистент экстренной остановки. Есть и режим Smart: он сам подбирает один из трех режимов езды, ориентируясь на манеру вождения.

Интерьер Renault 4 E-Tech

Появилась и новая спецверсия Roland-Garros. Ее выдают двухцветный кузов и 18-дюймовые черные диски с алмазной огранкой. В салоне – логотипы, подсвечиваемые надписи, вставки в стиле теннисной ракетки и другие дизайнерские детали.

Не забыли и про коммерческую версию Renault 4 – ту, что идет без заднего ряда сидений. Объем багажника здесь достигает 1045 литров, грузоподъемность – 340 кг. Из оснащения: 10-дюймовый сенсорный дисплей и дополнительные системы безопасности.

О том, с какими проблемами сталкиваются новые электрокары, «За рулем» уже рассказывал.

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