Этот кроссовер может ругать прохожих: японцы внедрили необычную функцию

Mazda CX-6e позволяет транслировать сообщения другим участникам движения

Электрокроссоверы Mazda CX-6e научились разговаривать с улицей. Причем не только вежливо. Владельцы таких машин могут записать заранее любую фразу и включить ее на всеобщее обозрение – точнее, прослушивание – прямо во время поездки.

Mazda CX-6e

Суть в новой функции под названием «Внешние объявления». В ней уже есть готовые реплики, озвученные оцифрованным голосом: скажем, автомобиль способен сообщить о прибытии фразой «Привет, приятель, я здесь». При желании водитель может и отчитать прохожих – например, за то, что те уткнулись в телефоны, отмечают журналисты.

Интерьер Mazda CX-6e

Собственные тексты вводятся с клавиатуры через медиасистему, а нужные варианты закрепляются ярлыками на экране. Нажать – и машина произнесет это вслух.

Любопытное обнаружилось дальше. Никаких фильтров и проверок для таких сообщений не предусмотрели, так что при желании кроссовер заставят выкрикивать ругательства в адрес других водителей и пешеходов. Ограничений, по сути, нет.

О еще одном японском кроссовере, недавно добравшемся до российского рынка, «За рулем» рассказал.

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