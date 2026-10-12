Легендарный Jeep Wrangler появился в продаже в России: сколько за него просят?

Внедорожник Jeep Wrangler вернулся в Россию с ценами от 6,49 млн рублей

Американские рамные внедорожники вновь пробиваются на российский рынок. Очередным таким гостем стал Jeep Wrangler – рестайлинговые автомобили четвертого поколения завозят по альтернативным схемам, причем и с бензиновым мотором, и в виде подзаряжаемого гибрида.

Продают их, в частности, через классифайды, и минимальный ценник на новинку – 6 490 000 рублей.

Jeep Wrangler

Именно столько – 6 490 000 рублей – просят за новый Wrangler в исполнении подзаряжаемого гибрида 4xe, который готовы привезти под заказ в Челябинске.

В основе этой версии лежит 2,0-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 272 л. с. К ней добавили стартер-генератор, электромотор на 134 л. с. и литий-ионную батарею, которая разместилась под задним сиденьем. Суммарная отдача всей системы – 375 л. с. и 470 Нм крутящего момента.

Что касается исполнения, то большинство привезенных в страну внедорожников – это подготовленный к офф-роуду Rubicon. В таком варианте есть дополнительная защита днища, более «злая» резина на 17-дюймовых дисках, оптимизированные углы въезда, съезда и рампы, увеличенный клиренс, усиленные мосты с электронными блокировками дифференциалов и двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом 4:1.

Разброс цен по стране получился заметным. В Санкт-Петербурге новый Wrangler Rubicon продают за 7 850 000 рублей. В Нягани, Екатеринбурге и Москве аналогичный «рамник» выставили за 7 900 000 рублей, а в Краснодаре – за 8 189 000 рублей.

Самара, Липецк, Ростов-на-Дону и Казань просят 8 300 000 рублей. В Новосибирске ценник доходит до 8 999 000 рублей, а в Тольятти внедорожник готовы привезти под заказ за 9 690 000 рублей.

Технически все эти машины одинаковы: рядная 2,0-литровая бензиновая турбочетверка на 272 л. с. и 400 Нм, причем пик тяги доступен уже на низких оборотах. Коробка – классический 8-ступенчатый автомат, привод всегда полный, с понижающей передачей и возможностью принудительно блокировать дифференциалы.

Ассортимент этим не ограничен. В продаже есть специальная версия Rubicon 392 – под ее капотом стоит 470-сильный атмосферный V8 Hemi объемом 6,4 литра. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом Rock-Trac с «понижайкой» 4:1.

Цены здесь совсем другие. В Санкт-Петербурге уже привезенные и растаможенные экземпляры стоят минимум 15 990 000 рублей, а в Москве и Новосибирске за них просят не меньше 16 490 000 рублей.

О том, как меняются цены на рамные машины в России, «За рулем» уже рассказывал на примере пикапа Foton Tunland V9.

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