В России есть возможность «урвать» надежную семейную Тойоту по цене «китайца»

Семиместные Toyota Veloz предлагаются в России с ценами от 2,7 млн рублей

Официальных поставок семиместных компактвэнов в Россию сейчас нет – ни в одном актуальном прайсе такая машина не значится. Зато по альтернативным схемам их везут исправно, и один из самых заметных таких гостей – Toyota Veloz, давно популярный на азиатских рынках.

Кстати, сегодня этот «японец» уже не только под заказ: кое-где он стоит в салоне с полным пакетом документов, и забрать его можно сразу.

Toyota Veloz

Сколько же просят за такую машину? В Самаре, в мультибрендовом автосалоне, уже привезенный и растаможенный Veloz без пробега оценили в 3 308 000 рублей – правда, без учета возможных скидок. В Тюмени за такую же машину хотят 3 940 000.

Речь в обоих случаях об одной и той же комплектации GX. Что в ней есть? Однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида вместе с задними парктрониками, беспроводная зарядка для смартфона, кожаный мульти-руль и отделка сидений эко-кожей.

Интерьер Toyota Veloz

Добавим сюда цифровую приборную панель, медиасистему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, электронный стояночный тормоз с AutoHold и 17-дюймовые литые диски.

Большая часть предложений – все же под поставку под заказ. Привезти новый Veloz в Анапу обещают за 2 700 000 рублей, в Москву – за 2 981 000.

Краснодарский вариант обойдется в 3 196 900 рублей, а во Владивостоке за этот компактвэн просят минимум 3 270 000.

Разброс получается приличный, и объясняется он расходами на логистику и схемой оформления машины.

На фоне конкурентов из Китая Veloz выглядит выгодно. Семиместный Jetour X90 Plus 2025-2026 годов выпуска сейчас стоит 3 969 900 рублей.

Единственный трехрядный кроссовер в актуальной линейке Geely – Okavango – продается минимум за 3 864 990 рублей, без учета скидок по маркетинговым акциям.

А трехрядный GAC GS8 и вовсе начинается от 4 799 000 рублей.

Технически все Toyota Veloz одинаковые: три ряда сидений, два из которых складываются в ровный пол, плюс 1,5-литровый атмосферный двигатель на 106 сил в паре с бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.

Цены на предлагаемые к заказу машины приведены по данным продавцов на дату публикации, так что итоговая сумма может оказаться другой. Курс валют, логистика, таможенные платежи, утильсбор и схема оформления автомобиля – все это влияет на финальную цифру.

Ранее благодаря таким же «альтернативным» поставкам на российский рынок вышел утилитарный универсал Toyota Probox. Компании с Дальнего Востока привозят эти машины под заказ из Японии, а самая доступная из них на тот момент стоила 1,65 млн рублей.

Кстати, о самых популярных подержанных автомобилях в бюджете до 1,5 млн рублей «За рулем» уже рассказывал.

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