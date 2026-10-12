Названы самые популярные подержанные машины с ценой до 1,5 млн рублей

В «Авито» назвали лидеров по спросу среди машин с пробегом до 1,5 млн рублей

За январь-сентябрь 2026 года самой популярной моделью среди подержанных машин стоимостью до 1,5 млн рублей оказался Renault Duster, зато заметнее всего вырос интерес к Toyota Camry. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито», привел конкретные цифры: спрос на подержанные седаны Toyota Camry в этом ценовом сегменте прибавил 28,1%. На второй строчке по динамике расположился премиальный немецкий седан Mercedes-Benz E-Class – плюс 25,1%.

Дальше в списке идут корейские модели, причем показатели у них почти не отличаются друг от друга: Kia Sportage (+14,4%), Hyundai Solaris (+14,1%) и Kia Rio (+14%). Туда же попали Skoda Octavia (+13,4%), Renault Duster (+13,1%), Volkswagen Polo (+12%) и LADA Vesta (+10,6%) – все они в этом году вызывали у покупателей больше интереса, чем годом ранее.

Если же оценивать не рост спроса, а саму популярность в категории до 1,5 млн рублей, расклад такой: на Renault Duster с января по сентябрь пришлось 19,3% спроса, на Toyota Camry – 18,2%.

Третье место досталось Mercedes-Benz E-класса с долей 11,7%. Высоким интересом в этом сегменте также пользовались Kia Sportage (11%), Skoda Octavia (9,7%), Volkswagen Polo (8,3%) и Kia Rio (4,3%).

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