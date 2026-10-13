Эксперт рассказал, что ждет Geely в России без Monjaro

Эксперт Мосеев: кому достанется клиент, когда закончатся автомобили Monjaro

Официальные поставки в Россию трех востребованных моделей Geely – Monjaro, Atlas и Preface – приостановлены. Уходить с нашего рынка марка при этом не собирается: ставку она, как и раньше, делает на импорт машин и смотрит на собственные перспективы здесь с оптимизмом.

Вопросов от этого, правда, меньше не становится. Эксперт Олег Мосеев размышляет над тем, как теперь станут выстраиваться отношения между Geely, Volga и Belgee. Причем следят за этим не только покупатели – дилеры тоже ждут ответа.

Есть и дилемма понагляднее. Человек пришел в салон за Monjaro, а забрать ее не может. Согласится пересесть на другую модель Geely? Или предпочтет заказать привычную машину через альтернативные каналы импорта? На деле именно из таких решений покупателей и складывается расстановка сил на рынке.

Сам Мосеев выводит из происходящего вполне конкретный тезис: бренд дилера может оказаться сильнее бренда производителя.

Geely Monjaro

О других новинках Geely для российского рынка «За рулем» уже рассказывал .

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