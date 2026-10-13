Как маркетплейсы изменят рынок комтранса?

Эксперт Шамарина: Продажи авто через маркетплейсы будет бурно расти

Когда в 2023 году продажи легковых автомобилей впервые запустились на маркетплейсах, было много удивления, разговоров, скептических реплик. Тем не менее, процесс пошел. Сегодня на пороге запуска на маркетплейсах находятся категории «Коммерческий транспорт», «Спецтехника», «Сельскохозяйственная техника». Об этом в ходе форума автобизнеса СarX 2026 рассказала директор по продажам компании е.сar Екатерина Шамарина.

Она считает, что именно сейчас, когда на рынке комтранса немало проблем и многие дилеры и дистрибьюторы пытаются оптимизировать бюджеты, как раз маркетплейсы способны предложить более экономный и продуктивный вариант поиска лидов и продвижения. На том же OZON сегодня уже широко присутствуют запчасти для этих категорий, то есть там уже есть будущий потребитель. Так почему не предложить ему новые продукты?

Спикер напомнила, как это было с легковыми автомобилями: сначала на маркетплейс пришел один игрок, потом их стало 10, а сейчас там уже более 150 «кабинетов» легковых автомобилей — тех, кто присутствует и продает свой товар. Сначала это были только дилеры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а сегодня на онлайн-площадках присутствует даже дилер из Когалыма.

В ближайшие годы, уверена Шамарина, развитие продаж транспортных средств через маркетплейсы будет идти семимильными шагами. Потому что есть опыт легковых и потому что это понятный и недорогой продукт. На маркетплейсах нет платного поднятия вверх и платного продвижения. Здесь важнее создать информативную карточку, чтобы привлечь внимание.

За 2025 год онлайн-продажи легковых машин на всех площадках (в их числе и СберАвто, и Т-Авто) выросли более чем в 4 раза. Так, при общем объеме рынка новых автомобилей в 1,3 млн единиц через онлайн продано около 11 тысяч. Доля онлайн-продаж от рынка новых легковых составила 0,8%. Однако здесь учтены только конечные сделки, которые закончились в онлайне, а этот результат можно смело умножать на 3 — с учетом тех, кто всю сделку вел в онлайне, а лишь на последнем этапе приехал в офис дилера.

Посмотрев, как шло развитие онлайн-продаж легковых машин, эксперты уже просчитали, как могут продаваться грузовые. Они прогнозируют, что если продажи новых грузовиков на маркетплейсы запустить сейчас, то в 2029 — 2030 гг. при годовом объеме рынка в 70-100 тысяч единиц примерно 1-2% могут занять онлайн-сделки (700 — 2 000 шт.). А при ускоренном развитии их доля может вырасти и до 3% рынка, то есть составить около 3 тысяч единиц.

В е.car уже приняли решение, что в текущем году на маркетплейсы придет сельхозтехника. Затем дойдет очередь до спецтехники и грузовиков. Пока каналы только запускаются — в них минимальная конкуренция.

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