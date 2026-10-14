Эксперт Тимашов назвал главные причины сбоев при утреннем пуске мотора

Если автомобиль отказывается запускаться по утрам, не стоит сразу паниковать и думать о дорогостоящем ремонте.

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов объяснил, с чего следует начинать поиск неисправности.

В первую очередь специалист советует проверить аккумуляторную батарею. Многие водители упорно пытаются завести мотор при разряженной АКБ. Если стартер крутит вхолостую дольше 7 секунд, эксперт рекомендует сделать минутную паузу и оценить уровень заряда.

Следующий шаг – состояние свечей зажигания для бензиновых моторов или свечей накаливания для дизелей. Они должны быть рабочими и замененными вовремя, согласно регламенту. Если же проблема сохраняется, стоит обратить внимание на топливную систему: фильтр, производительность насоса и чистоту форсунок.

Кроме того, на утренний пуск влияет электроника. Тимашов напоминает: горящий на панели индикатор «чек» – серьезный повод для диагностики.

«Дорогостоящая причина некорректной работы двигателя – его механическое состояние, которое выражается в износе колец и блока, прилегании и целостности клапанов, нормальном растяжении цепи ГРМ и остальных элементов, отвечающих за синхронность работы ДВС», – предупредил Роман Тимашов.

О проблемах с запуском «За рулем» уже рассказывал, разобрав странный случай с Ford Maverick, который, напротив, заводится сам.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!