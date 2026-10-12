Осенний «каток»: почему мокрые листья на дороге опаснее гололеда

СберАвто: мокрая листва может быть сопоставима по скользкости со снегом, а иногда и с гололедом

Осенью водители традиционно готовятся к гололеду, но часто недооценивают куда более коварную угрозу – мокрые листья на асфальте.

Под ними может скрываться вода, а сцепление падает до уровня укатанного снега. Разбираемся, где риск особенно высок и что делать, если машина все-таки начала скользить.

Мнение эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей Marshall:

– Осеннее снижение температуры влияет на эластичность покрышек, а значит, и на коэффициент сцепления.

Листья выступают не только изолятором, но и полноценным аналогом льда. Представьте ковер из листвы в несколько слоев, который полили водой. Все это размокло и превратилось в жидкий скользкий слой, как мыло.

Одна из базовых задач покрышки – отводить влагу из пятна контакта, но такую слизь протектору удалить непросто. Отсюда – вероятность потери сцепления и риск улететь в кювет. Сцепление можно потерять не только при маневрировании, но и при торможении или разгоне.

Осенью важно быть внимательнее: подъезжая к месту скопления листьев, снизьте скорость и избегайте резких движений рулем. Даже если листья выглядят сухими, под ними может быть вода – а это риск аквапланирования: автомобиль может почти моментально потерять контакт с дорогой.

Снижение сцепления зависит от состояния покрытия, количества листьев, их влажности и степени утрамбованности, поэтому говорить о едином проценте для всех ситуаций некорректно. Но в отдельных условиях мокрая листва может быть сопоставима по скользкости со снегом, а иногда и с гололедом, также отмечают эксперты СберАвто.

Это подтверждают и специальные испытания: инженеры Ford на полигоне в Ломмеле (Бельгия) с помощью фрикционного прибора замерили коэффициент сцепления на участке дороги, покрытом мокрыми листьями, – он составил 0,3-0,4. Это тот же диапазон значений, что обычно фиксируют на укатанном снегу. Сравнивать эти цифры напрямую с гололедом сложнее: его состояние само по себе сильно колеблется в зависимости от температуры и наличия воды на поверхности, но по ощущениям за рулем мокрая листва иногда может оказаться даже коварнее льда – к гололеду водитель психологически готов, а листву часто недооценивает.

Что делать?

Если автомобиль все же начал скользить, не стоит резко вращать руль или пытаться выйти из заноса рывком – это только увеличит потерю контроля. Правильнее плавно убрать ногу с педали газа и дождаться, когда колеса попадут на сухую поверхность и «поймают» зацеп. Понять этот момент можно по реакции руля: как только автомобиль перестает скользить и снова предсказуемо реагирует на поворот, можно аккуратно продолжать движение.

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