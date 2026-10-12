От пары тысяч рублей до миллиона: что грозит за рекламу на собственном авто?

Штраф за рекламу на авто достигает 1 млн рублей, для граждан — от 2 до 5 тысяч

Реклама на собственном автомобиле давно перестала быть экзотикой. Кто-то клеит логотип своей фирмы на дверцу, кто-то разъезжает по городу с яркими надписями на кузове.

Зато и закон смотрит на такие эксперименты строго. Причем наказание зависит от того, как именно владелец использует транспорт, – об этом рассказала автоюрист Катерина Соловьева.

Требования к рекламе на автомобилях

Собеседница издания предлагает для начала разделить рекламу на транспорте на несколько видов.

«Если мы говорим о рекламе, то нужно разделить звуковую, цветографическую и интерактивную рекламу на самих транспортных средствах. Когда мы говорим о требованиях, мы здесь предусматриваем сразу ряд законов и подзаконных актов», – сказала эксперт.

Единого свода правил тут нет: требования разбросаны по нескольким законам и подзаконным актам. Самое принципиальное ограничение касается безопасности – по статье 20 Закона о рекламе информация на машине не должна мешать обзору ни водителю, ни другим участникам движения.

Прямой запрет действует и на автомобили спецслужб. Рекламу нельзя размещать на машинах ГАИ, скорой помощи, МВД и МЧС.

Ограничения и штрафы для автовладельцев

Отдельный нюанс – смена цвета кузова. Если рекламное покрытие перекрывает основной цвет, вписанный в СТС и ПТС, у инспекторов появляется повод для претензий.

Нельзя и использовать автомобиль преимущественно как передвижную рекламную конструкцию – скажем, надолго оставлять машину с рекламой на одном месте.

За такие нарушения отвечать придется по статье 14.38 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тыс., а для юридических лиц сумма достигает 1 млн рублей.

Добавила Соловьева и про запрещенную символику с лозунгами. За них полагается штраф от 1 до 2 тыс. рублей с конфискацией либо административный арест до 15 суток.

О том, какие еще ограничения готовят российским автомобилистам, «За рулем» уже рассказывал.

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