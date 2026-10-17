Осень, еще не холодно, а АКБ разрядилась. Как так?

Александр Слепеньков: Жара под капотом незаметно съедает ресурс аккумулятора

Бывает, что к концу сезона аккумулятор уже изрядно просел, хотя внешне это почти незаметно – машина заводится, свет горит. Осенью добавляется холод, и батарея, потерявшая часть реальной емкости, просто не справляется с возросшей нагрузкой на холодном пуске.

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Александр Слепеньков, управляющий директор ООО «ЕвроГир»:

– Летом температура под капотом легко доходит до 60-70 градусов. Для свинцово-кислотной батареи это экстремальный режим: электролит испаряется быстрее, пластины подвергаются ускоренной коррозии, а у необслуживаемых аккумуляторов снижается уровень электролита без возможности долить дистиллят.

Вдобавок жара заставляет чаще включать кондиционер, обдув, вентиляцию сидений: нагрузка на бортовую сеть растет, а заряжать аккумулятор в пробках на холостом ходу толком нечем.

В итоге к концу лета батарея подходит уже изрядно просевшей по емкости, но внешне это почти незаметно: машина заводится, свет горит.

Осенью добавляется холод, а на холодном пуске аккумулятору и так нужно больше тока, чем летом ( масло гуще, двигатель крутится тяжелее). Батарея, которая уже потеряла часть реальной емкости за лето, с этой возросшей нагрузкой просто не справляется.

Поэтому «умирает» она не вдруг, а по накопленному эффекту: лето подточило ресурс, октябрь выставил счет.

Признаки, что аккумулятор не в лучшей форме

Что касается признаков: белый или зеленоватый налет на клеммах, следы подтекания у корпуса, вздутие или деформация корпуса (особенно по бокам) – все это внешние сигналы, что аккумулятор пережил перегрев и, вероятно, уже не в лучшей форме. Но это именно косвенные признаки.

Реальное состояние (фактическую емкость и способность держать пусковой ток) показывает только нагрузочная вилка или тестер АКБ, который измеряет внутреннее сопротивление и напряжение под нагрузкой. На глаз это не определить: батарея может выглядеть целой и при этом потерять половину емкости.

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