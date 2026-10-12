Берем Дастер по низу рынка — стоит ли связываться?

«За рулем»: какие проблемы ждут покупателя Renault Duster за 500 тысяч рублей

Если бюджет на покупку подержанной иномарки не превышает полмиллиона рублей, можно присмотреться к приподнятому хэтчбеку Renault Sandero Stepway или универсалу Opel Astra H с пакетом для российских дорог.

А если нужен именно кроссовер?

Что ж, за двадцатилетние бюджетные кроссоверы-иномарки с огромными пробегами сегодня просят от 400 тысяч рублей. Единственный вариант «помоложе» – это Renault Duster: за эти деньги можно отыскать экземпляр 12-13 лет, но он, скорее всего, будет ржавый или битый.

За 500 тысяч рублей выбор шире: Дастеры с пробегами в широком диапазоне 200-450 тысяч км.

Причем есть варианты и 4х2, и 4х4, и с автоматом, и с механикой, и с любым из возможных моторов. Пробег тут мало о чем говорит – кроме того, что модель живучая, раз даже после 450 тысяч км продается за солидную сумму. Но смотреть надо на реальное состояние конкретной машины. За полмиллиона рублей вряд ли оно будет близким к идеалу, а нюансы возможны самые разные.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Старые атмосферники 2.0 и особенно 1.6 (102 л.с.) действительно способны на 500 тысяч км пробега, но ведь нет гарантии, что именно столько и выдержат. Тем паче многие владельцы экономят на масле. А дизель 1.5 и ниссановский 1.6 (114 л.с.) по ресурсу не чемпионы.

Механические коробки JR5 и TL8 реально хороши и ходят 300 тысяч км – если регулярно менять масло и не перегружать бездорожьем. А многие Дастеры перегружали, благо муфта полного привода на редкость терпеливая. Автомат DP2/DP8 - вариант в принципе сомнительный, ибо рассчитан на 150-200 тысяч км, а дальше как повезет.

Кузов противостоит коррозии посредственно, и если им не занимались целенаправленно, то после пяти-шести зим ржавчина где-нибудь да проявится. А после 200 тысяч км, увы, многие компоненты выходят из строя по причине естественного износа. Так что, покупая Дастер с пробегом 300+, можно не сомневаться, что с ним придется много возиться. В том числе с механизмами полного привода, а крестовины меняют в сборе с карданом, и так далее.

Важные плюсы Дастера – отличная подвеска, багажник около 400 л и клиренс 205 мм. Важный минус – обилие бюджетных решений и материалов. Лучшей по ресурсу видится комбинация 102-сильного мотора с МКП. Обоими агрегатами, так или иначе, придется заниматься – как минимум борясь с угаром масла в двигателе и с течами.

Еще три рабочих варианта кроссовера за полмиллиона – в статье «За рулем»!