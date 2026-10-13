После рекордного результата российский авторынок перешел к снижению

Целиков: С 5 по 11 октября в РФ продали на 12,8% меньше машин, чем неделей ранее

За неделю с 5 по 11 октября в России продали 28,9 тыс. новых легковых машин, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков . Цифра сама по себе немаленькая, но в сравнении с предыдущими периодами она выглядит скромно.

Относительно предыдущей недели продажи просели на 12,8%. А если сравнивать с тем же отрезком годом ранее, падение еще заметнее – 19,8%.

Продажи легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 т составили 1456 машин, сократившись на 15,3% за неделю и на 35% в годовом выражении. Реализация грузовиков тяжелее 3,5 т уменьшилась на 3,8% к предыдущей неделе и на 11,6% год к году, до 1133 единиц.

По оценке Целикова, октябрьские продажи легковых автомобилей могут превысить сентябрьские и стать лучшими в этом году. При этом повторения результатов двух предыдущих лет эксперт не ожидает: в октябре 2025 года в России продали 165,7 тыс. новых легковых машин, а в октябре 2024-го – 171,2 тыс. «Оба раза формировался осенний ажиотаж на фоне сильного повышения утильсбора. В этом году пока все спокойно», – отметил аналитик.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, с кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!