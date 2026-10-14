240 л.с. и буст на 15%: какой получилась гоночная Искра

АВТОВАЗ: Lada Iskra TMS с мотором 259 л.с. дебютировала в финале РСКГ

Финал Российской серии кольцевых гонок прошел в Подмосковье, и для Lada этот этап оказался не рядовым. На трассе Moscow Raceway марка отметила 55 лет заводского автоспорта АВТОВАЗа – серьезная дата, если вспомнить, сколько машин за эти годы выходило на старт под этим именем.

По случаю юбилея устроили парад: больше 70 спортивных Lada разных лет проехали по кольцу. Среди них была и новинка – гоночная Lada Iskra TMS, дебютировавшая именно здесь.

Что у нее под капотом? 1,6-литровый турбомотор, выдающий около 240 л.с. в базовом режиме, и 6-ступенчатая секвентальная коробка передач TMS-90. Машину собрали вместе со специалистами компании «ТМС Моторспорт».

Отдельно стоит сказать про систему TMS Boost. Она ненадолго добавляет двигателю еще 15% мощности, и на прямых пилот получает заметное преимущество. По данным АВТОВАЗа, максимальная отдача агрегата достигает 259 л.с.

Форсированным мотором дело не ограничилось. Гоночная Искра получила облегченный кузов с вварным каркасом безопасности, аэродинамический обвес, усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами и новые 17-дюймовые колесные диски. Снаружи ее выдает агрессивный обвес.

Lada Iskra TMS

О том, с кем придется конкурировать новым моделям Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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