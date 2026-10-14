Volkswagen теряет покупателей рекордными темпами

Reuters: мировые поставки Volkswagen упали на 14,3%

Третий квартал 2026-го Volkswagen отработал хуже, чем любой другой за минувшие четыре года: мировые поставки просели на 14,3%. Провал Reuters связывает, прежде всего, с китайским рынком – он для немецкого концерна ключевой, а позиции там слабеют.

«Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил в понедельник о снижении мировых поставок на 14,3% в третьем квартале, что стало самым резким падением за более чем четыре года, поскольку слабые позиции VW на рынке Китая, крупнейшем для компании, продолжает оказывать давление на продажи», – отмечается в сообщении.

В Китае дела и правда идут неважно. За июль – сентябрь продажи упали на 38,5%, а по итогам девяти месяцев 2026 года – на 30%.

Китайский рынок тянет Volkswagen вниз

В остальных регионах картина заметно мягче. Северная Америка потеряла 6%, Западная Европа – 3%, зато в странах Восточной Европы показатели даже подросли.

Столь резкого обвала мировых продаж у Volkswagen не случалось со II квартала 2022 года. Нынешний спад – самый сильный с тех пор.

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