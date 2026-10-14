Volkswagen теряет покупателей рекордными темпами
Третий квартал 2026-го Volkswagen отработал хуже, чем любой другой за минувшие четыре года: мировые поставки просели на 14,3%. Провал Reuters связывает, прежде всего, с китайским рынком – он для немецкого концерна ключевой, а позиции там слабеют.
«Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил в понедельник о снижении мировых поставок на 14,3% в третьем квартале, что стало самым резким падением за более чем четыре года, поскольку слабые позиции VW на рынке Китая, крупнейшем для компании, продолжает оказывать давление на продажи», – отмечается в сообщении.
В Китае дела и правда идут неважно. За июль – сентябрь продажи упали на 38,5%, а по итогам девяти месяцев 2026 года – на 30%.
Китайский рынок тянет Volkswagen вниз
В остальных регионах картина заметно мягче. Северная Америка потеряла 6%, Западная Европа – 3%, зато в странах Восточной Европы показатели даже подросли.
Столь резкого обвала мировых продаж у Volkswagen не случалось со II квартала 2022 года. Нынешний спад – самый сильный с тех пор.
Ранее «За рулем» уже рассказывал , с кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте