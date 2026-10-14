Королевский Bentley выставили на продажу — чем он интересен

В Великобритании на торги выставили церемониальный Bentley Елизаветы II

Аукционный дом Broad Arrow Auctions выставил на продажу удлиненный Bentley Mulsanne, собранный в 2016 году для королевы Великобритании Елизаветы II. Сообщение об этом опубликовано на сайте торгов.

Машин с увеличенной колесной базой для монаршей особы построили всего две. На этой Елизавета II ездила вплоть до 2019 года, пока ей не передали более новый автомобиль той же модели. Прежний Mulsanne вернулся в Крю, в штаб-квартиру Bentley. Что до второй машины, ее компания предпочла оставить в собственной коллекции – продавать ее не стали. Выходит, с молотка уйдет единственный Mulsanne EWB, побывавший в королевском пользовании и попавший в частные руки.

Отделка салона – кожа двух цветов и вставки из орехового шпона, на полу лежит ковер из овечьей шерсти. Присутствовал в интерьере и королевский герб, а передние центральные подлокотники заменили особым лотком под сумку Launer London. Правда, когда служба при дворе закончилась, эти детали с автомобиля сняли.

При изготовлении учитывали пожелания самой Елизаветы. Так, по ее требованию в Bentley не стали ставить пепельницы и шторки на окнах: королева считала, что подданные имеют право ее видеть.

О возвращении в Россию легендарного внедорожника Toyota «За рулем» рассказал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!