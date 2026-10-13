Легендарный внедорожник Toyota вернулся в Россию. Сколько он стоит

В РФ появились в продаже новые Toyota Land Cruiser 300 по цене от ₽11,5 млн

Официально Toyota Land Cruiser 300 добрался до России еще в 2021 году, однако сейчас машины едут к нам по альтернативным схемам. Причем поставки, что называется, вышли на поток: в классифайдах предлагают уже несколько сотен таких внедорожников.

Поставки с Ближнего Востока и стартовые цены

Главный маршрут – Ближний Восток. Ценник на обновленные версии 2025-2026 годов выпуска стартует ориентировочно с 11 500 000 рублей. Самое доступное объявление, судя по нему, – Toyota Land Cruiser 300 без пробега из города Кяхта в Бурятии. Комплектация базовая: тканевая отделка интерьера, упрощенная цифровая приборная панель, уменьшенный дисплей мультимедийной системы, задний ряд без климат-контроля – и это далеко не полный список отсутствующих опций.

Под капотом у такой машины – V-образная атмосферная «шестерка» 1GR-FE объемом 4,0 литра: 275 л. с. и 385 Нм крутящего момента. Работает она в паре с классическим шестиступенчатым автоматом, а привод у «трехсотого» всегда полный.

От Владивостока до Краснодара: версии и цены

Во Владивостоке за 12 500 000 рублей продается более мощный, но праворульный Land Cruiser 300. У него бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра с двойным турбонаддувом – 415 л. с. и 650 Нм.

Краснодарское объявление – 12 800 000 рублей: богатая комплектация и атмосферный мотор на 275 сил. Внутри черный кожаный салон, подогрев и вентиляция сидений, кожаный мульти-руль с декоративными вставками «под дерево», полностью цифровая «приборка», топовая мультимедийная система, мониторы для задних пассажиров, люк, охлаждаемый бокс под передним подлокотником – перечислять можно долго.

Toyota Land Cruiser 300

Москва просит минимум 12 900 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, если верить объявлениям, отсчет идет от 14 190 000 рублей. В наличии такие машины есть и в Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске, Томске, Омске, Тамбове, Екатеринбурге, Сочи, Перми, Туле, Нижнем Новгороде, Самаре, Горно-Алтайске, Набережных Челнах, Архангельске, Вологде и других городах России.

Версии бывают как пятиместные, так и семиместные. У крупных столичных дилеров ценник доходит до 14 950 000, 15 990 000 и 16 990 000 рублей, а за бронированный вариант Land Cruiser 300 придется выложить минимум 27 900 000 рублей.

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