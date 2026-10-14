Мотор изнашивается незаметно: какие привычки водителей приближают дорогой ремонт

Эксперт Родионов: Осенние пробки и холодные пуски ускоряют износ мотора

Когда по утрам машина ночует на улице, а за окном сыро и темно, двигатель живет совсем в другом ритме, чем летом. О том, чем это оборачивается, рассказал Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

Почему осенний режим тяжелее летнего

Запуск после холодной стоянки, дожди, начало учебного года – все вместе удлиняет время, которое автомобиль проводит в пробках и на холостом ходу. Городская эксплуатация, по сути, усложняется.

Вот в чем загвоздка. Пробег на одометре прибавляется неспешно, зато моточасы – фактическое время работы мотора – растут, наоборот, бодро. Из-за этого осенью старые ошибки в езде и обслуживании проявляют себя заметнее.

Причем речь о вещах, которые водитель обычно не замечает: никаких лампочек на панели не загорается, машина едет как ехала. А износ тем временем идет своим чередом.

Привычки, которые ускоряют износ

Родионов назвал конкретные привычки: затягивать с заменой масла и резко ускоряться сразу после запуска. Тот же эффект, по его словам, дает невнимание к антифризу и небольшим течам.

«Автомобиль может не подавать явных признаков неисправности, но со временем такой подход и экономия на профилактике способны привести к дорогостоящему ремонту», – предупредил Никита Родионов.

Соблазн сэкономить понятен, правда, расплата обычно приходит позже. Профилактика стоит куда дешевле, чем ремонт, который она отодвигает.

Что проверить перед поездкой

Еще раньше эксперт советовал перед выездом контролировать уровень моторного масла, а также охлаждающей и омывающей жидкостей. Пропускать эту проверку осенью точно не стоит.

Заметили маслянистые пятна, следы антифриза или запах топлива? Тогда, по рекомендации специалиста, надо обратиться в автосервис.

«За рулем» уже рассказывал, почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла.

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