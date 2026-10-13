Почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла?

Для автомобилей Bestune с моторами 1.5 временно введен новый регламент ТО

Эксперты «За рулем» отвечают на вопросы о топливе. О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, – 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут. К чему приведет использование АИ-100, если он не рекомендован для вашей машины, читайте в этой публикации.

– Почему в связи с топливной ситуацией в РФ китайцы потребовали заливать в двигатели автомобилей Bestune другое масло и призвали чаще его менять?

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– Действительно, для автомобилей Bestune с двигателями CA4GC20TD‑36 (2,0 л) и CA4GB15TD‑30 (1,5 л) были введены следующие временные меры:

при возможном использовании бензинов класса 3 рекомендуется моторное масло SAE 5W‑30 с допусками ACEA C3 или выше либо GF‑6A. При этом сама вязкость остается прежней, но ужесточаются требования к эксплуатационным характеристикам;

сокращение интервала замены: заводской интервал предлагается уменьшить на 20–30% – до 7000–8000 км.

при заправке топливом не ниже класса 5 действуют стандартные рекомендации: масло SAE 5W‑30, соответствующее стандартам Q/CAM-352‑20‑13, ACEA A3/B4 и API SN/SP.

Что в этом неожиданного? Пожалуй, только отдельное упоминание допуска ILSAC GF‑6A. Это современный стандарт качества для моторных масел, разработанный совместно американской (AAMA) и японской (JAMA) ассоциациями автопроизводителей. Он пришел на смену GF‑5 и официально вступил в силу 1 мая 2020 года. Однако считается, что стандарты ILSAC всегда жестче или равны соответствующим API по требованиям к экономии топлива и экологии.

Стандарт ILSAC GF‑6A тесно связан с классификацией API. Фактически любое масло, сертифицированное по GF‑6A, автоматически соответствует требованиям API SP. Однако обратное утверждение не всегда верно: масло может иметь допуск API SP, но не получить лицензию ILSAC GF‑6A, если производитель не прошел определенные тесты на топливную экономичность или не оплатил лицензирование в комитете ILSAC.

Поводом для уточнений стало возможное превышение концентрации серы в топливе, которая негативно влияет в том числе на моторное масло – это борьба с ранним окислением.

Для японских, корейских и части китайских автомобилей предпочтительно использовать масло, на канистре которой будет указан стандарт ILSAC GF‑6A.

Почему не стоит заливать полный бак на АЗС, «За рулем» уже рассказывал .