На АЗС России появился новый бензин: чего ждать водителям

Правительство разрешило оборот бензина К2, К3 и К4 до 1 июля 2027 года

Бензин классов К2, К3 и К4 будут производить, ввозить и продавать до 1 июля 2027 года. В связи с этим у автомобилистов воникает масса вопросов. На самые частые и злободневные ответил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Чем отличается К5 от Евро‑5?

Это вообще разные термины. Евро‑5 – это экологические требования, которым должен отвечать автомобиль. В Европе эти нормы действовали с 2009 года, пока им на смену не пришли нормы Евро‑6. В России нормы Евро‑5 действуют с 2016 года.

Чтобы двигатели соответствовали нормам Евро‑5, не чихали и давали чистый выхлоп, топливо должно быть очищено от ряда примесей – оно должно быть определенного качества. Такое топливо в России маркируется как К5. Но в обиходе такой бензин все называют бензином Евро‑5.

Как связан класс топлива (К5, К2) с октановым числом?

Никак. И это самое распространенное заблуждение: многие полагают, что низкосортный бензин обязательно должен быть низкооктановым.

Бензин АИ‑92 может отвечать требованиям К5 и, наоборот, бензин АИ‑95 может отвечать лишь требованиям К2. Всё зависит от того, каким способом получили этот бензин, насколько глубоко была очищена нефть, какие октаноповышающие присадки добавляли.

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Как будут маркировать низкосортный бензин?

Правительство заявляет, что АЗС будут наглядно информировать потребителей о продаже низкосортного топлива. Но никто не говорит, как именно это будут делать.

Пока крупные сети не горят желанием открыто афишировать низкосортный бензин – чтобы не уронить имидж и не отвадить автомобилистов от своих АЗС. Но если такого бензина станет много, сетевым АЗС будет даже выгодно вводить подобную маркировку – чтобы снять с себя ответственность: а мы вас предупреждали, что продаем топливо К2, и если вы его приобрели, вы сами приняли такое решение и вы сами отвечаете за работу двигателя вашего автомобиля!

Информировать могут разными способами: непосредственно надписями на ТРК или на стелах с ценами, в торговом зале (на кассе), в «Уголке покупателя» и в кассовом чеке.

Можно ли потребовать с АЗС компенсацию ущерба, если из-за плохого топлива пострадал двигатель или система нейтрализации выхлопных газов?

Можно – но крайне сложно, хотя закон о защите прав потребителей на нашей стороне. Необходимо доказать прямую связь между заправкой на конкретной АЗС и проблемой в двигателе.

Если мотор «стуканул» в километре от АЗС, а лабораторный анализ показал содержание в бензине ослиной мочи – связь прямая. А если вы заправляетесь на одной АЗС (около дома) и сохраняете чеки, нет никакой гарантии, что вы не заправляетесь еще и на другой АЗС (около работы). И если поломка связана с накопительным эффектом чего-либо за долгий период (нагар, коррозия, забитый нейтрализатор и т. д.), очень сложно добиться сатисфакции.

И не забывайте, что АЗС, как было сказано выше, будут нас «предупреждать» и снимать с себя часть ответственности.

Что страдает в первую очередь от низкосортного бензина?

У двигателя много врагов. Пожалуй, самые опасные – это сера и ароматические углеводороды. Продукты сгорания серы довольно быстро выводят из строя каталитический нейтрализатор, пагубно влияют на кислородные датчики, форсунки и свечи, приводят к коррозии деталей двигателя и снижают ресурс моторного масла. Ароматические углеводороды приводят к повышенному высокотемпературному нагару, с которым автомобилисты потом вынуждены бороться.

Помогут ли присадки?

Нет. Если вы купили низкосортный бензин, никакими присадками вы не уберете из него бензол, серу, ароматические углеводороды и другие нехорошие включения.

Если вы приобрели бензин АИ‑92, то лошадиной дозой октаноповышающей присадки можно немного поднять октановое число – на полторы-две единицы. Всё прочее – от лукавого. Поэтому ни в коем случае не покупайте чудодейственные «таблетки», которые сейчас активно рекламируют на каждом углу. В лучшем случае – просто выбросите деньги. В худшем – убьете мотор. И не говорите потом, что я вас не предупреждал.

Почему не стоит заливать полный бак на АЗС, «За рулем» уже рассказывал .

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