Бензин АИ-100 может прожечь клапаны — правда или миф?

Эксперты «За рулем» отвечают на актуальные вопросы о топливе

О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, – 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут.

– Говорят, что клапаны непременно прогорят, если использовать не предназначенный для данного двигателя бензин с октановым числом (ОЧ) 100. Так ли это?

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– Не сгорят. ОЧ обычно определяют по сопоставлению интенсивности детонации исследуемого топлива по сравнению с референсным, имеющим фиксированное октановое число.

Такое топливо получают путем смешения двух эталонных углеводородов с известным ОЧ – n‑гептана (ОЧ = 0,0) и изооктана (ОЧ = 100,0).

Опасения насчет прогара часто возникают из-за того, что за бензин с ОЧ 100 ошибочно принимают чистый изооктан, который действительно горит медленнее. Однако реальный «сотый» бензин состоит из групп с химическим составом различного типа, а не исключительно из изооктана. Поэтому опасаться нечего.

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Влияет ли октановое число бензина на экономичность двигателя, «За рулем» уже рассказывал.