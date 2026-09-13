Залил 95-й вместо 92-го — расход не упал: почему октановое число не экономит топливо

Влияет ли октановое число бензина на экономичность двигателя: о чем говорят степень сжатия и теплота сгорания

Вопрос звучит не вполне корректно. На экономичность мотора, согласно законам термодинамики, влияет его степень сжатия. Чем она выше, тем эффективнее тепло от сгорания топлива преобразуется в механическую работу и тем выше КПД мотора. Ну а чем выше КПД, тем меньше топлива он потребует для выдачи той же мощности.

А как же октановое число (ОЧ)? Напоминаем, ОЧ – это характеристика бензинов, характеризующая детонационную стойкость, то есть способность противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания при горении топлива. А чем выше степень сжатия двигателя, тем сильнее склонность бензина к детонации, то есть неконтролируемому, взрывоподобному горению. Хотите заставить мотор с высокой степенью сжатия работать без детонации – заливайте в него только высокооктановый бензин.

А если вместо 92-го залить высокооктановый?

А если залить высокооктановый бензин в двигатель, рассчитанный, скажем, на АИ-92? Повысится ли его экономичность? Нет, не повысится – объяснение этому простое. Инженер, проектирующий двигатель, рассчитывает его параметры под конкретное топливо с известным октановым числом и вытягивает из этого максимум возможностей. Универсального решения под любой октан нет. Другое дело, что любое решение допускает некоторое отклонение от рекомендуемого ОЧ в ту или иную сторону, но это – технологический запас конструкции, а не основной режим ее использования. Именно поэтому для владельцев автомобилей и указывают и основной бензин, и резервный – на крайний случай.

Михаил Колодочкин, обозреватель журнала «За рулем»:

– В фильме «Назад в будущее» доктор Браун подбрасывал в топку паровоза специальные энергетические «дрова», которые обладали теплотворностью, превосходящей обычные деревяшки и уголь. Но современные бензины такой способности лишены. Удельная теплота их сгорания находится в диапазоне 43,5-44,5 МДж/кг, при этом разницы между показателями 92-го и 95-го практически нет. Более того, многое зависит от фракционного состава бензинов. К примеру, при повышении октанового числа в бензин часто добавляют МТБЭ, у которого теплота сгорания ниже, чем у других компонентов.

Проще говоря, не следует ожидать от бензина с высоким октановым числом ничего более, кроме способности противостоять детонации на некоторых рабочих режимах.

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