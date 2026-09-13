Залил 95-й вместо 92-го — расход не упал: почему октановое число не экономит топливо
Вопрос звучит не вполне корректно. На экономичность мотора, согласно законам термодинамики, влияет его степень сжатия. Чем она выше, тем эффективнее тепло от сгорания топлива преобразуется в механическую работу и тем выше КПД мотора. Ну а чем выше КПД, тем меньше топлива он потребует для выдачи той же мощности.
А как же октановое число (ОЧ)? Напоминаем, ОЧ – это характеристика бензинов, характеризующая детонационную стойкость, то есть способность противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания при горении топлива. А чем выше степень сжатия двигателя, тем сильнее склонность бензина к детонации, то есть неконтролируемому, взрывоподобному горению. Хотите заставить мотор с высокой степенью сжатия работать без детонации – заливайте в него только высокооктановый бензин.
А если вместо 92-го залить высокооктановый?
А если залить высокооктановый бензин в двигатель, рассчитанный, скажем, на АИ-92? Повысится ли его экономичность? Нет, не повысится – объяснение этому простое. Инженер, проектирующий двигатель, рассчитывает его параметры под конкретное топливо с известным октановым числом и вытягивает из этого максимум возможностей. Универсального решения под любой октан нет. Другое дело, что любое решение допускает некоторое отклонение от рекомендуемого ОЧ в ту или иную сторону, но это – технологический запас конструкции, а не основной режим ее использования. Именно поэтому для владельцев автомобилей и указывают и основной бензин, и резервный – на крайний случай.
Михаил Колодочкин, обозреватель журнала «За рулем»:
– В фильме «Назад в будущее» доктор Браун подбрасывал в топку паровоза специальные энергетические «дрова», которые обладали теплотворностью, превосходящей обычные деревяшки и уголь. Но современные бензины такой способности лишены. Удельная теплота их сгорания находится в диапазоне 43,5-44,5 МДж/кг, при этом разницы между показателями 92-го и 95-го практически нет. Более того, многое зависит от фракционного состава бензинов. К примеру, при повышении октанового числа в бензин часто добавляют МТБЭ, у которого теплота сгорания ниже, чем у других компонентов.
Проще говоря, не следует ожидать от бензина с высоким октановым числом ничего более, кроме способности противостоять детонации на некоторых рабочих режимах.
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