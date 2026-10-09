Какой бензин опаснее для мотора: 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3?

Эксперты «За рулем» рассказали, как выбрать на АЗС наименее вредное топливо

Что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5: 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3?

Единого ответа нет – всё определяется маркой автомобиля и конкретным двигателем. Очень многие автопроизводители оговаривают только октановое число (ОЧ) бензина и запрещают применение этилированных сортов. Среди них – лидеры продаж: Haval/GWM, Tenet, Belgee и другие. Не исключаем, что эти рекомендации давались, когда никто не мог помыслить, что в России снова появятся бензины классов К2, К3 и К4, и сейчас их экстренно переписывают.

Но инструкции ко всем Ладам гласят примерно одно и то же:

«Допускаются к использованию только бензины с октановым числом не менее 92 единиц: АИ‑92‑K5, АИ‑95‑К5, АИ‑98‑K5 ГОСТ 32513–2013 или Регуляр Евро‑92, Премиум Евро‑95, Супер Евро‑98 ГОСТ Р 51866–2002. Предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95. При отсутствии возможности использования бензина с октановым числом 95 допускается использовать бензин с октановым ­­числом не ниже 92».

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Те бензины, которые скрываются за казенными буквами «ГОСТ Р 51866–2002», по сути, соответствуют современному классу К4. Таким образом, к 92‑му бензину претензий у АВТОВАЗа нет, а вот классы 3 и ниже – неприемлемы.

Любопытную фразу мы нашли в инструкции к одному из кроссоверов FAW:

«Разрешен неэтилированный бензин премиум-класса с ОЧ 92».

Что такое «премиум-класс» – понимай как хочешь…

Нелишне напомнить, что легковушки стандарта Евро‑5 стали появляться примерно с 2009 года, в то время как соответствующий бензин К5 стал обязательным в России с 1 июля 2016 года. Правда, крупные нефтяные компании начали выпускать и продавать его намного раньше, но по факту все ориентировались только на ОЧ, а не на класс бензина. Однако массовых отказов моторов не наблюдалось.

На динамику и безотказность работы двигателя в первую очередь влияют испаряемость топлива и содержание в топливе смол. От испаряемости зависит пуск двигателя, приемистость, расход бензина. Количество смол влияет на отложения на клапанах, а также на вероятность залегания поршневых колец.

Однако, согласно ГОСТ 32515–2013, фракционный состав и содержание смол в бензинах с различными октановыми числами от экологического класса не зависят. Поэтому разница при разовых заправках бензином К3 вместо К5 для водителя скорее всего останется незамеченной.

Как современные дизели переваривают топливо более низкого экокласса, «За рулем» уже рассказывал.

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