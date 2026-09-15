АИ-95 Евро-2 или АИ-92 Евро-5? Какой бензин выбрать в условиях дефицита?

Дефицит топлива в 2026 году: почему АИ-92 К5 безопаснее для мотора, чем АИ-95 К2

Когда на заправках выбор скудеет до пары колонок, вопрос «что лить» перестает быть теоретическим. Оба доступных варианта вредны, только бьют они по разным местам. АИ-92 класса Евро-5 изнашивает механику через детонацию, а АИ-95 класса Евро-2 травит двигатель химией – серой, бензолом, смолами. И дело тут вовсе не в трех октановых единицах разницы, а в пятидесятикратном превышении по сере. Такой вывод сделали эксперты 110km.Ru.

Октановое число и экологический класс – характеристики независимые, хотя многие водители их путают. Первое показывает, насколько бензин устойчив к детонации, то есть к преждевременному взрывному воспламенению смеси в цилиндрах. Второе регулирует химический состав: сколько в топливе серы, бензола, ароматических углеводородов и присадок. Причем АИ-92 и АИ-95 выпускают в любом классе – от К2 до К5. На колонке обязаны указывать оба параметра, так что смотрите внимательно.

А что будет, если машина просит 95-й, а в бак попадает 92-й? Сразу ничего страшного не произойдет. Электроника через датчики детонации сама подправит угол опережения зажигания под более низкое октановое число. Потеряете немного мощности, расход подрастет, при резком разгоне возможен легкий звон. Если ехать спокойно, разница между 92-м и 95-м в пределах одного класса почти не ощущается. Разовая заправка вреда не нанесет. Другое дело – постоянная: детонация под нагрузками ускорит износ. Зато этим процессом можно управлять стилем езды – ровный темп без резких ускорений и высоких оборотов защитит мотор.

Переход с Евро-5 на Евро-2 – угроза совсем другого масштаба. Главный враг здесь сера: в Евро-5 ее не больше 10 мг/кг, в Евро-2 – до 500 мг/кг. Пятьдесят раз, если считать. При сгорании она превращается в оксиды, а те – в серную и сернистую кислоты. Малозольные масла, созданные под Евро-5, такое количество кислоты нейтрализовать не умеют. Масло деградирует, теряет защитные свойства, и двигатель остается без смазочной пленки.

Дальше – по цепочке. Сера забивает соты катализатора сульфатами, которые при штатной регенерации не убираются. Датчики кислорода покрываются отложениями и начинают врать, из-за чего смесь готовится неправильно. Худший сценарий выглядит так: керамические осколки разрушенного катализатора попадают в цилиндры и задирают стенки. Добавьте сюда повышенное содержание ароматических углеводородов – до 42% против 35% у Евро-5 – и возможный монометиланилин, октаноповышающую присадку, запрещенную в Евро-5, но допустимую в Евро-2 до 1,3%. Все это вместе дает смолистые отложения. Для моторов с непосредственным впрыском особенно критично: форсунки работают при высокой температуре и давлении, отложения ломают форму топливного факела. А бензол, которого в Евро-2 до 5% против 1%, – это еще и канцероген, ускоряющий образование нагара.

Эксперты оценивают: при систематической заправке Евро-2 ресурс современного турбомотора может упасть до 100-150 тысяч километров. В группе риска – двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском, которыми оснащено большинство китайских автомобилей от 2,5 млн рублей. Атмосферники с распределенным впрыском до 2010 года перенесут такое топливо спокойнее – их изначально проектировали под Евро-2 и Евро-3.

Что делать, если на колонке стоят оба варианта? Берите АИ-92 К5, а не АИ-95 К2. Потеря трех октановых единиц – мелочь на фоне пятидесятикратного превышения серы. Разовая заправка Евро-2 двигатель мгновенно не убьет, все процессы накопительные. Но если заливать его приходится регулярно, сократите интервал замены масла вдвое – до 4-5 тысяч км вместо привычных 10 тысяч. Это главный способ защититься от кислотной деградации масла. Топливный фильтр меняйте чаще. Кустарные присадки «для очистки» не лейте – эксперты предупреждают, что станет только хуже. Следите за лампочкой Check Engine и неровной работой мотора, избегайте резких разгонов: на Евро-2 это бессмысленно, полную мощность мотор не выдаст, зато катализатор нагрузите дополнительно.

Выходит, оба варианта вредны, просто по-разному. АИ-92 Евро-5 вместо 95-го – детонация, с которой электроника справится, если не давить на газ. АИ-95 Евро-2 – химическая атака на масло, катализатор и форсунки, которую борткомпьютер не отследит и не скомпенсирует. В первом случае спасает спокойный стиль вождения, во втором – более частая замена масла и топливных фильтров. И в обоих случаях правило одно: смотрите не на цифры 92 или 95, а на букву К рядом с ними. К2 – временный компромисс, от которого нужно уходить при первой возможности.

Кстати, о сроках. Правительство разрешило продажу топлива классов К2-К4 до 30 июня 2027 года. В Ленобласти власти рассчитывают наладить поставки к началу октября. Крупные сети заявляют, что их топливо по-прежнему соответствует К4 или К5. То есть Евро-2 – не новый стандарт, а вынужденная мера на кризисный период.

О том, к чему приводит плохое топливо, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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