Снизилась мощность и вырос расход бензина? — Вот что надо сделать

Грязные топливные форсунки: проблемы с мотором и симптомы неполадок топливной системы

Форсунка бензинового двигателя внутреннего сгорания – это электромагнитный клапан, через который топливо впрыскивается во впускной трубопровод или напрямую в цилиндр. Она может барахлить всего тремя способами.

Плохо распыляет

Крохотные отверстия распылителя могут засоряться нагаром и твердыми отложениями из топлива. При этом факел распыленного топлива становится нерасчетным, а порой превращается в вялую струйку.

Блок управления двигателем увеличивает время открытия форсунки, сохраняя количество топлива на прежнем уровне, но смешивание топлива с воздухом при этом идет из рук вон плохо. К тому же у большинства современных моторов коррекция топливоподачи осуществляется по «средней температуре по больнице». Управляющий датчик кислорода только один, поэтому он оценивает некий средний состав смеси, не имея возможности выделить ту форсунку, которая работает заметно хуже.

При таком дефекте отмечаются снижение мощности и приемистости мотора, неустойчивая работа на минимальных оборотах холостого хода, а также рост расхода топлива. При резком нажатии на газ появляются провалы, двигатель начинает работать нестабильно.

Промывка тем или иным способом, о которых подробно рассказано тут, очень вероятно вернет показатели к исходным.

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Перестает закрываться

Исправный клапан форсунки с запорной иглой должен герметично отсекать подачу топлива, когда электропитание не поступает. Однако если на посадочное седло иглы «приклеивается» частица грязи, то форсунка перестает закрываться. При этом топливо, которое находится в рампе под давлением даже когда двигатель остановлен, беспрепятственно утекает во впускной трубопровод или в цилиндр – в зависимости от типа впрыска.

Такой дефект ухудшает пуск мотора после непродолжительной остановки, поскольку топливо заливает свечи. Да и работа мотора на разных режимах ухудшается из-за плохого распыления и наличия крупных капель топлива. Разжижается и теряет свои свойства масло. Промывка способна устранить дефект.

Вообще не работает

Виноват, скорее всего, обрыв обмотки электромагнитного клапана, который лечится только заменой форсунки.

Никакая промывка уже не поможет.

Жидкости для промывки

Промывочная жидкость среднего ценового диапазона стоит около 750 рублей. Дешевая промывка отечественного производства. Примерная цена – 230 рублей.

Жидкость для промывки форсунок на автомобиле обойдется в сумму около 700 рублей. Снятую форсунку поможет промыть баллон с аэрозольным очистителем карбюратора и дроссельной заслонки примерно за 350 рублей.

В ультразвуковой ванне используется универсальная жидкость для всех видов форсунок. Она очень агрессивная и зловонная. Ориентировочная цена – 1200 рублей. Импортная промывка, преодолевшая все кордоны, обойдется примерно в 1000 рублей.

Все способы промывки топливных форсунок подробно рассмотрены тут,

Лучшие устройства, препятствующие хищению топлива из бензобака, эксперты «За рулем» назвали ранее.

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