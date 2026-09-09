Как защитить топливный бак — 5 проверенных приемов и 8 гаджетов

Эксперты «За рулем» назвали лучшие устройства, препятствующие хищению топлива из бензобака

Человечество, если верить классикам, развивается по спирали. Вот и сегодня, как в 90‑е, снова стали сливать топливо из припаркованных автомобилей. А основной способ защиты – различные средства, затрудняющие доступ к топливному баку.

Понятно, что от вандализма с пробиванием отверстия в нижней части бака защитить сможет разве что охраняемый гараж. Но от самых распространенных и легких способов воровства обезопасить себя все-таки можно. Таких приемов самозащиты известно как минимум пять.

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1. Запираемая пробка

Древний способ, идущий из жигулевской эпохи, – установка вместо простейшей штатной пробки новой, запираемой на ключ или с кодовым набором. От юных искателей приключений это может спасти. Однако простейшие пластмассовые пробочки – не лучший выбор: их могут принести в жертву. Лучше поискать металлический вариант. Для грузовых автомобилей только такие и предлагаются.

2. Закрываем доступ к пробке

Пробка топливного бака остается штатной, а вот доступ к ней перекрывается различными приспособлениями. Как правило, такие блокираторы представляют собой поворотно-откидные устройства, которые намертво крепятся к заливной горловине бака, защищая доступ к топливу откидной крышкой. Крышка, в зависимости от конструкции, может запираться как встроенным замком, так и кондовым навесным.

3. Антишланг

Пробка может быть любой, поскольку доступ злоумышленника к топливу пресекается на пути между заливной горловиной и баком. В патрубок устанавливается вставка, не позволяющая опустить внутрь шланг для слива горючего. Подобное решение применялось когда-то на Волгах ГАЗ‑24: несанкционированному сливу топлива мешала установленная внутри горловины металлическая сетка.

4. Насадки между пробкой и горловиной

Блокираторы такого типа, как и «антишланги», не позволяют воришке опустить внутрь бака шланг для слива топлива. Однако вместо небольшой вставки в патрубок предлагается массивная несъемная насадка на горловину бака, напоминающая перфорированный стакан. «Родная» пробка при этом закрывает уже не горловину, а саму насадку.

5. Дорабатываем штатный лючок

Подобные приемы – из области самоделок. Ведь даже у современных автомобилей лючки бензобаков не всегда блокируются изнутри, что служит приманкой для особо ленивых воришек. Владельцы Жигулей когда-то просверливали отверстие в отбортовке дверцы лючка и протягивали тросик в багажник, закрепляя его конец там. Особо активные устанавливали механические замочки наподобие волговских. С появлением в продаже электрических актуаторов замков дверей им нашлось и подобное применение.

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