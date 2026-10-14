Глава АВТОВАЗа озвучил прогноз по продажам Lada Iskra в 2026 году

Максим Соколов: Lada Iskra войдет в топ-10 авторынка РФ в 2026 году

Место в первой десятке самых популярных моделей России по итогам 2026 года – такой прогноз по Lada Iskra дал топ-менеджер АВТОВАЗа.

«В прошлом году мы обеспечили выпуск автомобиля Lada Iskra, который по итогам этого года, уверен, войдет в десятку самых продаваемых моделей в нашей стране», — сказал Максим Соколов.

Только за сентябрь дилеры реализовали 3,4 тыс. таких машин. Если сравнивать с тем же месяцем 2025 года, рост составил 35,8 раза.

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За девять месяцев у дилеров бренда разошлось 25,2 тыс. автомобилей. Показатель годом ранее оказался ниже в 196,7 раза.

Серийное производство модели в Тольятти стартовало 19 апреля 2025 года. Сегодня Lada Iskra сходит с конвейеров двух площадок АВТОВАЗа – в Тольятти и Санкт-Петербурге. Причем на заводе в Тольятти ее собирают на третьей линии, где до этого выпускали Lada Granta.

Мощности позволяют довести годовой выпуск до 150 тыс. машин. Что до цен, то они лежат в диапазоне от 1 277 000 до 1 827 000 рублей.

О том, с кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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