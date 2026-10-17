Названы самые подорожавшие в РФ автозапчасти в 2026 году

В компании Rossko назвали самые подорожавшие в РФ автозапчасти в 2026 году

Российский рынок автозапчастей продолжает демонстрировать неравномерный рост цен. По итогам девяти месяцев 2026 года наиболее заметное подорожание зафиксировано в категории моторных масел - на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на отдельные группы автокомпонентов выросли значительно умереннее - в пределах 6–9%. Об этом рассказали эксперты аналитического проекта «Барометр автозапчастей» компании-дистрибьютора автозапчастей Rossko.

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Согласно исследованию, второе место по темпам роста заняли технические жидкости, за исключением тормозной, - их стоимость увеличилась на 19,3%. На третьем месте оказались свечи зажигания, подорожавшие на 15,6%. Автомобильные лампы прибавили в цене 13,4%, а компоненты моторной группы - 13,1%. Более сдержанную динамику продемонстрировали запчасти тормозной системы (+8,3%), детали подвески (+7,6%) и фильтры (+6,2%). Стоимость тормозной жидкости увеличилась на 9%.

Эксперты отметили, что разница в темпах подорожания между наиболее и наименее подорожавшими категориями превысила шесть раз, что свидетельствует о существенной неоднородности ценовой динамики на российском рынке автокомпонентов.

Специалисты связали это с несколькими факторами. Во-первых, сохраняется рост стоимости базовых компонентов - нефтехимического сырья, присадок и упаковки. Во-вторых, расходные материалы обладают высокой оборачиваемостью, поэтому производители и поставщики быстрее отражают изменение себестоимости в конечной цене. Кроме того, с 2026 года введена обязательная маркировка моторных масел, что также влияет на цены. Еще одним фактором считается усилившаяся налоговая нагрузка и логистические издержки из-за кризиса на Ближнем Востоке.

«Рынок по прежнему нестабилен и давление сохраняется. Более того, сбылись прогнозы наших экспертов о росте цен на моторные масла на 10–30% к осени. Причины роста - логистические проблемы, санкционное давление в банковском секторе, удорожание перевозок и страхования, рост затрат на компоненты, рост курса валют, а это означает, что в рублевом эквиваленте себестоимость растет не только на импортный товар, но и на отечественный, поскольку отечественные производители зачастую закупают материалы и оборудование в других странах. Это чувствительный показатель, поскольку речь идет о продукции, которую автомобилисты приобретают регулярно, независимо от возраста и марки машины», - объяснил директор по закупкам дистрибьютора автозапчастей Rossko Алексей Скляров.

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