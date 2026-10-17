Популярный корейский кроссовер — что с ним происходит на больших пробегах?

«За рулем» рассказал, какие проблемы начинаются у Kia Sportage после 150 тысяч км

Подержанный кроссовер-иномарка с ценой около полумиллиона рублей — эту тему исследует в новой статье «За рулем» Сергей Зиновьев.

Стоит ли связывать жизнь с подобным автомобилем – в возрасте около 20 лет и с пробегом в сотни тысяч километров, – заплатив такие деньги? Все зависит от конкретного случая, отмечает эксперт. Вариант, на которые многие обращают внимание – это Kia Sportage. Во втором поколении (2004-2010) он уже не внедорожник, а именно кроссовер – заднюю ось подключает управляемая электроникой муфта. Клиренс 195 мм, багажник 332 литра...

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С полумиллионом рублей речь может идти только о втором поколении Спортейджа в возрасте 18-20 лет и с пробегами в районе 250-300 тысяч км. Что происходит с этим известнейшим «корейцем» на таких дистанциях?

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Sportage прослыл весьма надежной машиной с небольшим набором врожденных болячек – но только до 150 тысяч км. Потом неизбежно сказывается возраст: течет все, что может потечь, включая радиаторы, ГУР и тормозные шланги, закисают не только электрические контакты, но и соединения подвески. Регулярно ломается кондиционер.

А главные агрегаты почти все нормальные, кроме болезненного дизеля. Коробки передач во многом повторяют конструкции Mitsubishi, бензиновый двигатель 2.0 (141 л.с.) – тоже. По железной части он хорош, но много хлопот доставляет навесное оборудование и различные датчики.

Иными словами, при покупке «второго» Спортиджа с большим пробегом велик риск почти непрерывного ремонта «по мелочам». И вечной борьбы с коррозией – как на кузовных деталях, так и в системе выпуска, где «гофра» фактически расходник.

Более (и менее) рациональные варианты дешевого кроссовера с пробегом – в статье «За рулем»!