Что пожилому автомобилисту нельзя говорить врачу, чтобы не лишиться прав?

Юристы: медкомиссия для пожилых водителей не является ежегодной

Паника в автомобильных чатах и соцсетях вокруг якобы готовящегося массового лишения прав пенсионеров заставила юристов разбирать действующие нормы буквально по пунктам. Поводом стали сообщения о том, что Минздрав и ГАИ вот-вот запустят автоматическое аннулирование удостоверений у пожилых водителей, а редакция 110km.Ru выяснила, что реального механизма под этими страшилками нет.

Одна из самых растиражированных версий: после 65 или 70 лет автомобилиста обяжут проходить медкомиссию каждый год, а любой визит к терапевту с жалобой на давление автоматически отправит данные в полицию и лишит прав. На деле повышающих возрастных коэффициентов и обязательных ежегодных осмотров для пенсионеров в России не существует.

Ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» устанавливает единый срок действия прав – десять лет. Прошел комиссию в 70 лет? Удостоверение будет действовать весь положенный десятилетний период, и требовать новую справку через год или два только из-за даты рождения в паспорте никто не вправе.

Вторая популярная страшилка – мгновенное лишение прав прямо в кабинете врача при гипертоническом кризе или жалобах на головокружение. Здесь механизм устроен совсем иначе и обставлен жесткими процедурами, о чем говорится в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2014 № 1604: у врача попросту нет полномочий одним кликом заблокировать удостоверение.

Если при плановом лечении или обследовании доктор находит заболевание из официального перечня противопоказаний к вождению, пациента обязаны официально направить на профильное дополнительное обследование и полноценную врачебную комиссию. Юридически это значит, что скрыть тяжелый недуг вроде запущенной глаукомы или серьезных когнитивных расстройств стало сложнее – электронные медкарты и единые базы данных связывают ведомства между собой.

Правда, даже при выявлении опасной болезни окончательное решение о приостановке действия прав принимает не лечащий врач, а суд по иску прокуратуры либо сама ГИБДД – и только после того, как гражданин проигнорирует требование пройти внеочередное медицинское освидетельствование у профильных специалистов. То есть рядовые возрастные недомогания, контролируемая гипертония или необходимость носить очки поводом для паники не являются: лишить возможности управлять машиной могут лишь на основании официального диагноза из строго определенного правительственного перечня, подтвержденного полноценной комиссией, а не из-за случайных слухов в интернете.

О том, где на самом деле проходит граница закона, «За рулем» уже рассказывал на примере наклеек на кузове.

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