Новый полноприводный дизельный внедорожник начнут продавать в России

Avior: Андрей Харламов анонсировал новый пикап на базе Maxus Interstellar X

Модельный ряд белорусского бренда Avior скоро станет шире – к нему добавят пикап. Привод у машины будет полный, причем постоянный, а не подключаемый.

Проект, как подчеркивают в компании, – очередной шаг партнерства с Maxus, а тот входит в китайский концерн SAIC. Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов уточнил: автомобиль получит постоянный полный привод и просторный грузовой отсек. Все прочее – технические характеристики, набор комплектаций – производитель пообещал раскрыть позже.

Эскизы нового пикапа Avior

Судя по обнародованному эскизу, перед нами Maxus Interstellar X. По габаритам он такой: 5500 мм в длину, 2005 мм в ширину, 1860 мм в высоту. Колесная база – 3300 мм.

Под капотом стоит 2,5-литровый турбодизель, отдача которого доходит до 224 лошадиных сил при 520 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, и на буксире машина способна тащить до 3,5 тонны.

Что до оснащения Interstellar X, то полный привод у него уже есть, как и дорожный просвет в 240 мм.

О другом полноприводном кроссовере, который набирает популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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