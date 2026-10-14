Вашу машину «заперли» на парковке, не оставив номер — вот как нужно поступить

Если чужой авто заблокировал выезд, нужно вызывать ГАИ или муниципальную службу

Чужой автомобиль перекрыл выезд с парковки, а телефона владельца под стеклом не видно – в такой ситуации самой крайней мерой остается звонок в ГАИ. Именно так прокомментировал ситуацию автоюрист Лев Воропаев.

«Если машина стоит у торгового центра, стоит попросить администрацию объявить владельца по громкой связи. Для каршеринговых автомобилей – звонить в компанию. Это все методы, которые здесь и сейчас позволят вам решить эту проблему», – отметил Воропаев.

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А вот самому двигать чужую машину с места закон не разрешает – по сути, это самоуправство. Эвакуатор тоже не выход: попытка им воспользоваться расценивается так же. Законный путь всего один – обратиться в Госавтоинспекцию. Когда выезд заблокирован полностью, сотрудники обязаны приехать, задержать транспортное средство, оформить протокол и наказать нарушителя. Правда, в крупных городах такими случаями занимаются еще и муниципальные службы, и до места они добираются быстрее, чем ГИБДД.

Что до убытков из-за простоя – скажем, денег, потраченных на такси, – их вполне реально отстоять в суде. Зато упущенную выгоду взыскать почти нереально: на такой позиции стоит Верховный Суд. Причем суммы там обычно смешные, да и желающих тратить время на разбирательство находится немного.

О том, на что водитель вправе рассчитывать по закону, «За рулем» уже рассказывал в материале о доступности ОСАГО.

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