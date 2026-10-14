В России появится система гарантированной доступности ОСАГО

Страховщики решили создать систему гарантированной доступности ОСАГО

Страховое сообщество занимается разработкой на базе сайта Российского союза автостраховщиков (РСА) системы, которая будет гарантировать доступность полисов ОСАГО для граждан. Об этом заявил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев во время общественных слушаний по развитию финансового рынка на 2027–2029 годы, сообщается в Telegram-канале союза 12 октября.

По словам Уфимцева, в будущем, если водитель по каким-то причинам не сумел оформить договор ОСАГО в страховой компании, он сможет гарантированно заключить договор на сайте РСА.

Глава страховых союзов отметил, что коммерческий сектор и страховой рынок способны самостоятельно запустить и развивать такие сервисы, поэтому государству расходовать бюджетные средства на эти цели не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что средняя выплата по договорам ОСАГО в январе – августе 2026 года увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигла 126,4 тыс. рублей. Средняя премия по годовым договорам обязательной автогражданки при этом составила 7761 рубль за первые восемь месяцев 2026 года (+6,8%).

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