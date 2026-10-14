BYD хочет, чтобы французы считали его своим брендом
Франция может получить еще один завод китайского автопроизводителя BYD. О такой возможности на открытии Парижского автосалона заявила исполнительный вице-президент компании Стелла Ли, пишет Eutonews.
«Франция входит в наш шорт-лист», – сказала Ли.
Планы BYD по заводам в Европе
Расширять производственное присутствие в Европе компания настроена всерьез: в перспективе в регионе должны появиться второй и третий заводы. Первая европейская площадка – венгерская – начнет работу до конца 2026 года.
Есть у BYD и другая цель – быть местным производителем на каждом рынке, где она присутствует. Что это значит на практике? Французские покупатели, по задумке компании, должны воспринимать китайскую марку как национальный автомобильный бренд.
Дилеры и продажи BYD во Франции
Дилерскую сеть в стране компания развивает уже давно. Продажей и обслуживанием машин марки занимаются крупные автомобильные группы Bymycar, Emil Frey и Bodemer.
По состоянию на июль 2026 года у BYD во Франции насчитывалось около 115 дилерских центров.
За первое полугодие в стране зарегистрировали 13 935 новых легковых автомобилей марки – на 136% больше, чем за тот же период годом ранее.
Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Р осстандарт запретил продажи в РФ нескольких моделей китайских грузовиков.
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