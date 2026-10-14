Названы самые популярные LCV в России

«Автостат»: продажи новых LCV в сентябре уменьшились на 12%

По итогам сентября нынешнего года в России было реализовано* 6 874 новых легких коммерческих автомобиля (LCV), что на 11,6% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 29,5% больше, чем в августе 2026-го. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»** и собственную сегментацию. Напомним, что многие модели пикапов нами относятся к легковым автомобилям, а не к LCV.

Свыше 40% от общего объема продаж за прошлый месяц пришлось на марку GAZ, что количественно составляет 2 844 экземпляра (-27,3% к сентябрю 2025-го). На втором месте находится LADA (903 шт.; −33,9%), а на третьем — Sollers (804 шт.; +20,2%). Далее следует УАЗ c показателем 679 единиц (-4,4%). Замыкает ТОП-5 брендов KAMAZ (629 шт.; рост в 11,4 раза).

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Среди моделей по-прежнему лидирует GAZ Gazelle NEXT, которая в начале осени разошлась тиражом в 1 017 машин (-50,1% к АППГ). На второй строчке расположилась GAZ Gazelle NN (734 шт.; рост в 3 раза). Третью позицию в модельном рейтинге занял KAMAZ Kompas 5 с результатом 629 экземпляров (рост в 11,4 раза).

В пятерку моделей-лидеров также вошли фургон LADA Largus VU (604 шт.; −36,8%) и Sollers SF5 (404 шт.). Если же рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано* 49 839 новых LCV. Это на 19,2% меньше, чем в январе - сентябре 2025-го.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Росстандарт запретил продажи в РФ нескольких моделей китайских грузовиков.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!