«Автостат»: рынок новых среднетоннажных грузовиков в сентябре вырос на 7%

«Автостат»: 30% рынка среднетоннажных грузовиков в сентябре пришлось на марку ГАЗ

За сентябрь нынешнего года в России было реализовано 944 новых среднетоннажных грузовых автомобиля (MCV), что на 6,5% больше, чем в сентябре 2025-го, и на 15,1% больше, чем в августе 2026-го. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию.

Более 30% этого рынка в начале осени пришлось на марку ГАЗ, что эквивалентно 292 экземплярам (-19,1% к сентябрю 2025 года). На втором месте находится КАМАЗ (290 шт.; +20,8%), а на третьем – JAC (93 шт.; -1,1%). Показатели продаж остальных брендов составили менее 50 единиц.

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Среди моделей в сегменте MCV по-прежнему лидирует ГАЗ Газон Next, который по итогам сентября был продан в количестве 121 машины (-57,5% к АППГ). Объемы реализации других моделей не дотянули даже до сотни штук.

Что касается итогов января – сентября 2026 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 8432 новых среднетоннажных грузовика. Это на 4,1% меньше, чем за 9 месяцев 2025-го.

О том, какие машины сильнее всего подешевели на вторичке за год, «За рулем» уже рассказывал.

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