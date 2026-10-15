Рынок новых автобусов сократился в России

«Автостат»: рынок новых автобусов в сентябре сократился на 7%

По итогам сентября нынешнего года в России было реализовано 878 новых автобусов. Это на 7,3% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 22,8% больше, чем в августе 2026 года. Об этом сообщают эксперты агентства «Автостат». 37% сентябрьского объема продаж новых автобусов пришлось на отечественную марку ПАЗ, что количественно составляет 326 экземпляров (-18,3% к сентябрю 2025-го).

Далее следуют российские бренды ЛиАЗ (126 шт.; рост в 2 раза) и НЕФАЗ (113 шт.; +59,2%). В пятерку лидеров также вошли китайский Yutong (86 шт.; −12,2%) и отечественный КАМАЗ (66 шт.; −34%).

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Первенство среди моделей в начале осени принадлежит автобусу ПАЗ-3204 (188 шт.; +40,3%). На второй позиции рейтинга находится НЕФАЗ-5299 (113 шт.; +59,2%), а на третьей – ЛиАЗ Citymax 12 (92 шт.; +76,9%). В Топ-5 оказались еще модели ПАЗ-3205 (86 шт.; −65%) и ПАЗ Citymax (52 шт.).

Если рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 6639 новых автобусов. Это на 3,9% меньше, чем за январь – сентябрь 2025-го.

О том, какие автомобили на рынке дешевеют быстрее всего, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!