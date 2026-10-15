Geely купит долю в испанском подразделении Ford: раскрыты планы компаний

Регулятор Китая одобрил покупку Geely 34% испанского подразделения Ford

Государственное управление по регулированию рынка Китая разрешило Geely купить 34 процента испанского подразделения Ford. О решении ведомства сообщает IT Home, ссылаясь на соответствующий документ.

Сколько денег предусмотрено за этот пакет, не раскрывается.

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О самом соглашении Ford Motor Company и Geely Automobile Holdings договорились еще в июле 2026 года. Речь шла о создании совместного предприятия на заводе Ford в Валенсии: партнеры намерены вместе использовать производственные мощности и разрабатывать машины на новых источниках энергии – как под маркой Ford, так и под маркой Geely, – ориентируясь на европейский рынок.

Открыть предприятие планируют в первой половине 2027 года, но лишь после того, как будут собраны все необходимые разрешения. Первую новую модель хотят выпустить в 2028-м.

Одобрение китайского регулятора

Мощности валенсийского завода, по данным Ford, позволяют собирать порядка 500 тыс. автомобилей в год. После запуска СП эта площадка станет общей для обеих компаний.

Зачем все это? Поднять загрузку производства, уменьшить расходы на разработку новинок и добавить рабочих мест в испанской автомобильной отрасли.

Производственные планы завода в Валенсии

Ford Kuga с конвейера в Валенсии никуда не денется. Зато в 2028 году там рассчитывают начать выпуск компактного внедорожника семейства Ford Bronco с повышенными внедорожными возможностями.

Еще одна новинка – кроссовер под маркой Ford, который разработает преимущественно американская сторона при участии Geely.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.

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