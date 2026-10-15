Volga переделает салон своего популярного кроссовера

Volga готовит обновление интерьера флагманского кроссовера K50

Обновление интерьера готовит российская марка Volga для своего флагманского кроссовера K50. Новую переднюю панель сделают с одним центральным экраном вместо двух, а центральная консоль получит физические кнопки. Подтверждение пришло из пресс-службы бренда, о чем 13 октября написал «Журнал Авито Авто».

От интерьера китайского Geely Monjaro, на базе которого построен кроссовер, салон K50 теперь будет отличаться. Центральный тоннель позаимствуют у версии для внутреннего рынка Китая 2026 модельного года. Передняя панель с крупным сенсорным экраном достанется от европейской модификации, представленной на Парижском автосалоне.

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Volga K50

Куда денутся привычные элементы? Отдельный экран перед передним пассажиром из салона уберут, как и регулировочную «шайбу». Вместо этого климатическая система обзаведется аналоговыми кнопками, чтобы температуру и направление обдува можно было менять на ощупь. Поменяется и расположение площадки для беспроводной зарядки смартфона.

Линейка под российским брендом стартовала 19 июня. Сегодня в нее входят три модели: K40, флагманский K50 и седан C50, и все они основаны на автомобилях Geely.

Volga K50

Ранее «За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.

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