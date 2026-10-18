Этот «китаец» стал бестселлером в Великобритании: он продается и в России
За сентябрь в Великобритании нашли покупателей 10,8 тысячи кроссоверов Jaecoo J7. Показатель для одной модели за один месяц, прямо скажем, приличный.
А вот за первые девять месяцев 2026 года в стране приобрели уже 39,5 тысячи таких машин. Такой объем вывел J7 на второе место в общем зачете продаж на территории Соединенного Королевства за этот период.
Кстати, дело не только в одной модели. Суммарные регистрации автомобилей марок Omoda и Jaecoo, которые входят в концерн Chery, к концу сентября дошли до 223 тысяч единиц, причем за год продажи таких машин выросли более чем в два раза – прирост составил 106%.
Что до российского рынка, здесь Jaecoo предлагает две модели – J7 и J8.
«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.
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