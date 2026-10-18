Этот «китаец» стал бестселлером в Великобритании: он продается и в России

Кроссовер Jaecoo J7 занял вторую строчку в рейтинге продаж в Великобритании

За сентябрь в Великобритании нашли покупателей 10,8 тысячи кроссоверов Jaecoo J7. Показатель для одной модели за один месяц, прямо скажем, приличный.

А вот за первые девять месяцев 2026 года в стране приобрели уже 39,5 тысячи таких машин. Такой объем вывел J7 на второе место в общем зачете продаж на территории Соединенного Королевства за этот период.

Jaecoo J7

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Кстати, дело не только в одной модели. Суммарные регистрации автомобилей марок Omoda и Jaecoo, которые входят в концерн Chery, к концу сентября дошли до 223 тысяч единиц, причем за год продажи таких машин выросли более чем в два раза – прирост составил 106%.

Что до российского рынка, здесь Jaecoo предлагает две модели – J7 и J8.

Интерьер Jaecoo J7

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